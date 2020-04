Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Bleiben Sie so vernünftig wie bisher - auch wenn das angesagte schöne Wetter lockt

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Sonntag sonnig und niederschlagsfrei mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Was für tolle Aussichten. Aber auch wenn Sie das schöne Wetter lockt, bleiben Sie so vernünftig wie bisher. Bei unseren Kontrollen und Streifen in den Städten und Gemeinden unseres Kreises haben wir festgestellt, dass sich die deutliche Mehrzahl der Bevölkerung vorbildlich an die Coronaschutzverordnung hält. Dafür danken wir Ihnen!

Zwischen Montagmorgen und Donnerstagabend (30.3.-2.4.2020) fielen bei der Polizei knapp über zwanzig Einsätze im Zusammenhang mit der Verordnung an. In einigen Fällen haben wir keine Personengruppen festgestellt, in anderen Fällen haben wir die Information an das Ordnungsamt weitergeleitet. Die Einsatzkräfte der Polizei haben neun Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet, weil sich Personen in Gruppen im öffentlichen Raum aufhielten. Bei der Leitstelle gingen auch Hinweise zu Nichteinhalten von Regelungen in einem Supermarkt und vor einem Schnellimbiss ein. Diesen Hinweisen ging das zuständige Ordnungsamt nach. Manchmal waren die Gruppen schneller und flüchteten als sie die Streife entdeckten.

Die Polizei im Kreis Warendorf wünscht Ihnen in dieser besonderen Zeit ein schönes Wochenende und setzt weiterhin auf Ihr vorbildliches Verhalten.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell