POL-WAF: Drensteinfurt. Brandursache bleibt ungeklärt Ergänzung der Pressemeldung v. 01.04.2020, 04.24 Uhr

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, geriet um 01.40 Uhr ein Carport auf der Straße Krummer Kamp in Drensteinfurt in Brand. Einem Nachbarn und den Hausbewohnern gelang es noch, zwei Motoräder und einen Pkw rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr Drensteinfurt löschte den Brand. Die Brandermittler der Kriminalpolizei konnten nach den Ermittlungen an der Brandstelle einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen. Eine genaue Ursache ließ sich nicht mehr feststellen.

