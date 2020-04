Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallflüchtiger durch Zeugin aufgehalten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020, um 16.37 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf eine Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbox und stieß dabei gegen einen grauen Audi. Danach fuhr er mit seinem Pkw in Richtung Parklatzausfahrt. Eine Zeugin, die in dem Audi gesessen und den Unfall mitbekommen hatte, lief dem flüchtigen Pkw hinterher. Sie sprach den Fahrer an und forderte ihn auf, bis zum Eintreffen der verständigten Polizei zu warten. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien des Mannes fest und leiteten gegen den 18-jährigen Warendorfer ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell