Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer nach Unfall flüchtig

Warendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 02.04.2020, um 15.51 Uhr, auf der Ruggestraße in Oelde ereignete, ist ein Fahrradfahrer flüchtig. Eine 41-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Ruggestraße in Fahrtrichtung Engelbert-Holterdorf-Straße. Plötzlich querte ein unbekannter Fahrradfahrer die Ruggestraße. Er fuhr in die linke Fahrzeugseite des Pkw und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Als die 41-Jährige die Polizei verständigen wollte, entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unbekannte war etwa 40 bis 45 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte hellbraune, zottelige Haare, eine normale Statur und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polize.nrw.de entgegen.

