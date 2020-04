Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gülleanhänger überschlägt sich, Traktorfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2020, um 18:03 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Ennigerloh mit einem Gespann aus Traktor und Gülle-Anhänger die Rolandstraße aus Roland kommend in Richtung Vorhelm. Im Bereich zwischen zwei Kurven kam er aus bisher noch nicht eindeutig geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Räder des Anhängers verkanteten an einer Ackerzufahrt, so dass dieser sich überschlug.

Im Zuge des Unfallgeschehens schlug der Traktorfahrer mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und verletzte sich schwer. Zeugen bargen den Verletzten aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten ihn schließlich nach Ahlen ins Krankenhaus.

An dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe, der Traktor hingegen verblieb fahrbereit. Der Gülle-Anhänger war nicht beladen, so dass nur eine geringe Menge Gülle aus dem Tank auslief. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vorübergehend vollständig gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell