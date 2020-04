Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Brauner Volvo XC60 beschädigt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, zwischen 18.40 Uhr und 19.10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf dem Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein brauner Volvo XC60 durch Kratzer an der Heckschürze und der Heckklappe durch Unbekannte beschädigt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Oelde zwei Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren, die zu dieser Zeit mit ihren Mountainbikes auf dem Parkplatz auf und ab fuhren. Wer kann Angaben zu dem möglichen Verursacher oder auch zu den beiden Kindern machen? Hinweise nimmt die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polize.nrw.de entgegen.

