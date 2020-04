Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Blauer VW Golf nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, 31.03.2020, auf der Wenkerstraße in Wadersloh ereignete, sucht die Polizei Beckum die Fahrerin eines blauen VW Golf. Die Gesuchte befuhr mit einem blauen VW Golf die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Wenkerstraße. Auf Grund der Sperrung der Wenkerstraße fuhr sie rückwärts mit ihrem Fahrzeug zurück auf den Parkplatz eines Geldinstitutes. Hier prallte sie gegen einen Zierbrunnen und beschädigte diesen. Danach entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zu der Frau oder dem blauen VW Golf machen? Hinweise nimmt die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell