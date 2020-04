Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rennradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, um 14.35 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Beckumer Straße/Ostbredenstraße in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 24-jähriger Rennrad-Fahrer leicht verletzte. Eine 28-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Ostbredenstraße und beabsichtigte die Beckumer Straße in Fahrtrichtung Emanuel-von-Kettler-Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 24-jährigen Fahrer eines Rennrades aus Hamm. Dieser befuhr den Radweg der Beckumer Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Ring. Durch den Zusammenstoß erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

