Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Baugerüst gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 01.04.2020, stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle auf der Albert-Einstein-Straße in Oelde Teile eines Baugerüstes. Der oder die Täter begaben sich auf das Baustellengelände und stahlen hier mehrere Teile eines Baugerüstes. Die Gerüststangen sind an den Enden türkisfarben gekennzeichnet. Der Abtransport der Gerüstteile dürfte mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell