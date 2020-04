Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Hoher Sachschaden bei Carport-Brand

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 01.04.2020, gegen 01.40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport auf der Straße Krummer Kamp in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr sowie die Bewohner des angrenzenden Hauses. Diesen gelang es, zwei Motorräder und einen Pkw rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Ein weiterer Pkw wurde jedoch ein Raub der Flammen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 40000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

