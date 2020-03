Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 31.03.2020, um 07.30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung L 793/L 811 in Alverskirchen ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Autofahrerinnen leicht verletzten. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Münster befuhr mit ihrem Pkw die L 793 aus Richtung Münster kommend in Fahrtrichtung Everswinkel. An der Kreuzung mit der L 811 übersah sie den vor der Rotlicht zeigenden Ampel wartenden Pkw einer 63-jährigen Autofahrerin und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 63-Jährigen auf den davor stehenden Pkw einer 53-Jährigen Autofahrerin geschoben. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 37-Jährige und die 63-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge der beiden Frauen entfernte ein Abschleppdienst von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro.

