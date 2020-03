Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mülltonnen in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 30.03.2020, kam es im südlichen Stadtgebiet von Ahlen zu mehreren Mülltonnenbränden. Um 00.23 Uhr hatte ein Unbekannter auf dem Kastanienweg zwei an einem Mehrfamilienhaus stehende Papiertonnen in Brand gesetzt. Gegen 02.39 Uhr brannten auf dem Föhrenweg sechs Mülltonnen. Durch diesen Brand wurde auch eine in unmtelbarer Nähe stehende Garage leicht beschädigt. Wiederrum auf dem Kastanienweg kam es um 03.25 Uhr zu einem weiteren Brand von zwei Papiertonnen. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr Ahlen gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Bei dem ersten Brand sahen Anwohner eine verdächtige, männliche Person, die in Richtung Fritz-Husemann-Straße flüchtete. Dieser war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug einen dunken Kapuzenpullover oder Kapuzenjacke und hatte die Kapuze in das Gesicht gezogen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

