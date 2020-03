Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall.

Warendorf (ots)

Drei verletzte Personen und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitag, 27.03.2020, um 18.55 Uhr, an der Einmündung Up'n Kiwitt/Vellerner Straße in Ennigerloh ereignet hat. Ein 19-jähriger Pkw-Führer aus Ennigerloh befuhr die Straße Up'n Kiwitt in Richtung Vellerner Straße. Zeitgleich befuhr ein 44-jähriger Beckumer die Vellerner Straße mit seinem Pkw in Richtung stadtauswärts. Die Vellerner Straße ist an dieser Einmündung die vorfahrtberechtigte Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es im Einmündungsbereich der beiden Straßen zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Wucht der Kollision war so groß, dass sich der Pkw des Beckumers überschlug. Der Pkw-Führer aus Beckum, der 19-jährige Ennigerloher und sein 21-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Ennigerloh, wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Alle drei wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

