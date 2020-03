Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Exhibitionist zeigte sich schamverletzend

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 28.03.2020, gegen 18.15 Uhr, zeigte sich ein Unbekannter im Bereich eines Fußweges an der Emsaue/Ostbezirk in Warendorf einer Joggerin in schamverletzender Weise. Der Exhibitionist stand hinter einem Baum und manipulierte an seinem entblößten Geschlecht als die Joggerin an ihm vorbei lief.

Er wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, blasse Haut, dunkelbraune Haare, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell