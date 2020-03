Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. E-Bike aus Gartenhaus gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag, 27.03.2020, stahlen unbekannte Täter auf der Habichthöhe in Oelde-Stromberg ein E-Bike aus einem Gartenhaus. Der oder die Täter gelangten in den Garten der Doppelhaushalte und verschafften sich Zutritt zu dem verschlossenen Gartenhaus. Hieraus stahlen sie ein schwarzes E-Bike (Damenrad). Mit dem Rad flüchteten sie unerkannt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell