Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Sattelzug zu schnell unterwegs

Warendorf (ots)

Am Freitagmorgen (27.03.2020) führte die Polizei Warendorf auf der Dorffelder Straße in Ahlen-Vorhelm eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine (40 Tonnen) passierte die Kontrollstelle, an der die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt ist, mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 80 km/h. Anzumerken ist, dass der Fahrer mit der Sattelzugmaschine selbst außerhalb von Ortschaften nicht schneller als 60 km/h fahren darf. Für diesen Verstoß muss sich der Fahrer auf ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem Bußgeld von mindestens 140 Euro einstellen. Auch in der jetzigen Zeit führt die Polizei Warendorf weiterhin Geschwindigkeitskontrollen durch. Zu schnelles Fahren ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Deshalb kontrollieren wir regelmäßig an wechselnden Stellen im Kreisgebiet die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell