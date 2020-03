Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. 36-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei eine Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 27.03.2020, um 06.40 Uhr, auf der L 520 in Sendenhorst ereignete, verletzte sich ein 36-Autofahrer leicht. Ein 47-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die Straße Sandfort in Sendenhost. Beim Überqueren der L 520 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw es 36-jährigen Autofahrers aus Münster. Dieser befuhr die L 520 in Fahrtrichtung Sendenhorst. Durch den Zusammenstoß schleuderten der Anhänger und der Pkw des Münsteraners in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 36-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

