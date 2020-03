Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Warendorf (ots)

Die Polizei Ahlen sucht die Besitzer von zwei Damenrädern, die sie am Montag, 23.03.2020, um 20.55 Uhr, auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring in Ahlen sicherstellte. Diese waren offensichtlich gestohlen worden. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Nostalgie mit je zwei Speichenreflektoren in den Rädern sowie einem schwarzen Damenrad der Marke Ortler, Modell Detroit. An diesem Rad befinden sich ebenfalls zwei Speichenreflektoren in den Reifen und auf dem Gepäckträger ist ein schwarzer Korb. Das an der Sattelstange montierte Seilschloss war frisch durchtrennt. Bislang konnten die beiden Fahrräder keiner Straftat zugeordnet werden. Wem sind diese Räder gestohlen worden? Wer kann Angaben zu den Eigentümern der Fahrräder machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell