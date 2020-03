Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Personenansammlungen im öffentlichen Raum - Verfahren eingeleitet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 24.3.2020 erhielt die Polizei mehrere Anrufe aus der Bevölkerung mit Hinweisen auf Personenansammlungen im öffentlichen Raum. Die Einsatzkräfte gingen diesen Hinweisen nach und trafen in Neubeckum im Stadtpark fünf Alkohol konsumierende Personen sowie in Ahlen vier Personen auf einem Spielplatz an der Stapelstraße an.

Drei Personen im Beckumer Marienpark nahmen an, dass es in Ordnung sei, sich mit Abstand zueinander in einem Park zu treffen. Die Beamten informierten die Angetroffenen über das bestehende Kontaktverbot, stellten ihre Personalien zur Einleitung von Verfahren fest und erteilten ihnen einen Platzverweis. Die gleichen Maßnahmen trafen die Polizisten auch in Ahlen und Neubeckum.

In einigen Fällen suchten Polizeistreifen gemeldete Treffpunkte auf, stellten aber vor Ort keine Ansammlungen mehr fest.

Die Polizei hat Verständnis für die besondere Situation, in der sich die Bevölkerung befindet. Die Beachtung des Verbots der Ansammlungen im öffentlichen Raum ist ein wichtiger Teil im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Die Polizei wird daher den Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen, eigene Kontrollen durchführen und bei festgestellten Verstößen verhältnismäßig, aber konsequent einschreiten.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell