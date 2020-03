Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Tatverdächtige nach Schuleinbruch vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 23.03.2020, um 00.53 Uhr, nahm die Polizei zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in das St. Michael Gymnasium auf der Warendorfer Straße in Ahlen vorläufig fest. Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass drei Personen in die Schule eingebrochen seien. Nachdem die Einsatzkräfte mit mehreren Streifenwagen an der Örtlichkeit eintrafen sahen sie, wie drei Personen das Gebäude auf der Rückseite verließen und sich zu Fuß entfernten. Als die Tatverdächtigen die Einsatzkräfte bemerkten flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der Flüchtigen noch auf dem Schulgelände und einen weiteren an der Ecke Bürgermeister-Corneli-Ring/Warendorfer Straße vorläufig festnehmen. Dieser warf auf seiner Flucht einen Rucksack weg, indem sich Diebesgut aus der Schule befand. Die Einsatzkräfte brachten die beiden in das Zentralgewahrsam der Polizeiwache Ahlen und stellten den Rucksack mit dem Diebesgut sicher. Dem dritten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Dienstag, 24.03.2020, nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell