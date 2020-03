Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brand im leerstehenden Schulgebäude Ergänzung der Pressemeldung v. 24.03.2020, 10:17 Uhr

Warendorf (ots)

Nach dem Brand in einem leerstehenden Schulgebäude auf der Windmühlenstraße in Beckum suchten Brandermittler der Kriminalpolizei in den Nachmittagsstunden des Dienstag den Brandort auf. Bei den vor durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Brand durch unbekannte Täter verursacht wurde. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

