Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Karnevalswagen brannte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 22.3.2020 brannte gegen 21.10 Uhr ein Karnevalswagen auf einem Betriebsgelände an der Neubeckumer Straße in Beckum. Feuerwehrkräfte sahen bei ihrem Eintreffen am Einsatzort einen Fahrradfahrer, der von dem Gelände in Richtung Neubeckumer Straße fuhr. Hinweise zu dem Fahrradfahrer sowie dem Brand nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

