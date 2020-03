Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.3.2020 hielten Polizisten gegen 17.15 Uhr einen Autofahrer auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Daraufhin ließen sie den 22-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durchführen. Da das Ergebnis positiv war, folgte für den Ahlener eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

