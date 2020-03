Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Süninghausen. Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.3.2020 kam es gegen 6.45 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Dorfstraße in Sünninghausen. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Dorfstraße in Richtung Oelder Straße und fuhr gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKWs. Der Beckumer stürzte durch die Heckscheibe und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

