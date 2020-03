Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrzeugführer stand scheinbar unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Freitag, 20.3.2020 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22.50 Uhr einen Autofahrer nach einem Verkehrsverstoß auf der Zementstraße in Beckum. Bei der Überprüfung des 22-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Als die Einsatzkräfte den Beckumer nach Rauschgift durchsuchten, flüchtete er. Den Beamten gelang es den jungen Mann zu stoppen. Anschließend legten sie ihm Handfesseln an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Dort wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen, da er den vorherigen Drogenkonsum zugegeben hatte. Einen Führerschein besitzt der Beckumer nicht und das Auto hatte er benutzt, ohne den Halter zu fragen.

Während seiner Flucht warf der 22-Jährige einen Gegenstand auf ein Gelände. Dabei handelte es sich um eine Tasche, in der sich Drogen befanden. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen den Beckumer Ermittlungsverfahren ein.

