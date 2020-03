Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 20.3.2020 verletzte sich ein Kradfahrer gegen 13.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße zwischen Ahlen und Beckum leicht. Ein 52-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Beckum. Er musste aufgrund eines vor ihm fahrenden und abbiegenden Autos abbremsen. Der hinter dem Beckumer fahrende 51-jährige Kradfahrer erkannte die Situation zu spät und bremste stark ab. Dabei stürzte der Ahlener und verletzte sich. Das Motorrad rutschte gegen den Pkw des 52-Jährigen, so dass das Auto beschädigt wurde. Rettungskräfte brachten den 51-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 700 Euro.

