Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Wechselfallendiebstähle gingen ins Leere

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.3.2020, gegen 17.50 Uhr suchte ein Duo mindestens drei Geschäfte in Dolberg auf und versuchte offensichtlich Wechselfallendiebstähle zu begehen. In allen Fällen verließen die Tatverdächtigen die Ladenlokale ohne Beute.

Bei dem Duo handelt es sich um einen etwa 45 Jahre alten, gepflegten Mann mit grauen Haaren, einem schwarzen Anzug und einem leicht dunklen Teint sowie um eine etwa 18-jährige Frau. Diese ist etwa 1,70 Meter groß und hatte einen braunen Zopf.

Wem sind die Personen in Dolberg aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem Fahrzeug machen, welches das Duo benutzt hat? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell