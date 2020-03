Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Bei Ladendiebstahl beobachtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.3.2020 wurden drei Männer gegen 14.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt am Lilienweg in Beelen beobachtet. Die hinzugezogenen Polizisten stellten zwei tatverdächtige Personen in der Nähe fest. Bei einem 22-jährigen Osnabrücker fanden die Beamten mehrere Schachteln Zigaretten, die aus dem Verbrauchermarkt stammen dürften. Im Auto eines 34-jährigen Berliners entdeckten die Einsatzkräfte eine Tasche. In dieser befanden sich über 50 Schachteln Zigaretten sowie mehrere Flaschen Alkohol. Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebegut sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Der dritte an dem Diebstahl Beteiligte ist flüchtig. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Duo aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

