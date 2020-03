Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizei erwischte Exhibitionisten auf frischer Tat

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.3.2020 wurde die Polizei gegen 15.40 Uhr über einen Exhibitionisten in Ahlen an der Hansatraße informiert. Als die Beamten dort eintrafen, zeigte sich der 29-Jährige weiterhin in schamverletzender Weise. Die Einsatzkräfte nahmen den offensichtlich unter Drogen stehenden Ahlener zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell