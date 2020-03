Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei ist weiter für die Bürgerinnen und Bürger da - Maßnahmen zur Verringerung der Bürgerkontakte erforderlich

Warendorf (ots)

"Die Kreispolizeibehörde Warendorf hat verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um die Dienstfähigkeit der Behörde aufrecht zu halten", so Landrat Dr. Olaf Gericke. "Wir konzentrieren uns auf unsere Kernaufgaben. Damit halten wir unsere Einsatzbereitschaft in dieser kritischen Situation aufrecht. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Notlagen ist weiterhin über den Notruf 110 und Wachdienst rund um die Uhr gewährleistet. Allerdings werden wir zum Schutz der Bediensteten sowie zur Reduzierung der Verbreitung des Virus den Publikumsverkehr so weit wie möglich reduzieren "

Folgende Dienste der Polizei Warendorf werden ab sofort vorübergehend eingeschränkt:

- Anzeigenaufnahme in den Polizeiwachen und Kriminalkommissariaten

Von der Anzeigenerstattung vor Ort sollten Sie absehen - soweit geboten und möglich. Bitte wenden Sie sich zunächst mit Ihrem Anliegen telefonisch an Ihre zuständige Polizeiwache. Dort erhalten Sie alle nötigen Informationen. Alternativ können Sie Ihre Anzeige im Online Portal der Polizei NRW erstatten https://service.polizei.nrw.de/anzeige oder diese schriftlich per E-Mail an die Kreispolizeibehörde Warendorf poststelle.warendorf@polizei.nrw.de senden.

Polizeiwache Ahlen: 0 23 82/9 65-0

Polizeiwache Beckum: 0 25 21/9 11-0

Polizeiwache Oelde: 0 25 22/9 15-0

Polizeiwache Warendorf: 0 25 81/9 41 00-0

Im Notfall ist der Notruf 110 zu wählen!

- Sprechstunden der Bezirksdienste finden nicht statt

Die Sprechstunden der Bezirksdienste finden ebenfalls bis auf weiteres nicht statt. In dringenden Einzelfällen können telefonisch Termine vereinbart werden. Diese Absprachen treffen Sie bitte über die für Ihren Wohnort zuständige Polizeiwache.

- Schließung des Dienststelle für das Waffenwesen

Die Dienstelle für das Waffenwesen mit Sitz im Kreishaus ist ebenfalls geschlossen. Fragen und Anliegen werden zurzeit nur telefonisch oder schriftlich beantwortet. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Waffenwesens per E- Mail za12.warendorf@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 25 81/6 00-1 14 bis -1 17.

- Mobile Wache ausgesetzt

Die Bürgersprechstunden und Präsenzeinsätze der Mobilen Wache finden bis auf weiteres nicht statt.

