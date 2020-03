Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Streit unter Brüdern eskalierte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.3.2020 eskalierte gegen 14.55 Uhr ein verbaler Streit zwischen zwei Ahlener Brüdern im Berliner Park in Ahlen. Im weiteren Verlauf schlug der Ältere den 32-Jährigen, so dass dieser stürzte. Am Boden liegend trat der 34-Jährige gegen den Kopf seines Bruders. Anschließend verließ der Tatverdächtige den Park. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Männer verletzt. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell