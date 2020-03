Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg/Ennigerloh - alkoholisiert Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 16.03.20, gegen 18.10 Uhr kam es in Oelde-Stromberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 74-jähriger Oelderin fuhr auf der Straße Oelder Tor in Richtung Stromberg. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer bog aus der Straße "Am Rosendahl" kommend auf die Straße Oelder Tor ein und kolliderte dort mit der Oelderin. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Oelde. Etwas später meldete sich ein aufmerksamer 19-jähriger Zeuge aus Ennigerloh, der von einem offensichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer angesprochen und um Geld gebeten wurde. Der Zeuge meldete die Beobachtung und das Kennzeichen der Polizei. Eingesetzte Beamte der Wache Warendorf konnten den Ford Focus in Ennigerloh anhalten und überprüfen. Der 59-jährige Fahrzeugführer war alkoholisiert. Sein Ford wies deutliche Spuren vom Unfall in Oelde-Stromberg auf. Dem Ennigerloher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

