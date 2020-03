Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pärchen gesucht, die um Hilfe gebeten wurden

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2020 soll ein 17-Jähriger gegen 16.45 Uhr im Bereich des Bolzplatzes am Hoester Weg in Ennigerloh von einem 18-Jährigen bedroht worden sein. Der Heranwachsende war in Begleitung zweier weiterer Personen. Das Trio nutzte einen blauen VW Golf oder Polo. Der Jugendliche gab an, sich Hilfe suchend an ein älteres Pärchen gewandt zu haben, welches dort spazieren ging. Dieses Pärchen wird gebeten, sich an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu wenden.

