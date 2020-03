Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrerwechsel sollte Polizei täuschen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.3.2020 fuhren Polizisten gegen 4.05 Uhr hinter einem Pkw auf der Geißlerstraße in Beckum. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug samt Insassen zu kontrollieren. Nachdem der Fahrer anhielt, konnten die Einsatzkräfte in dem Auto einen Fahrerwechsel beobachten. Nun saß am Steuer ein 21-jähriger Beckumer und hinten rechts der eigentliche Fahrer, ein 24-jähriger Lippstädter. Dieser besitzt keinen Füherschein und war leicht alkoholisiert. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann mit zur Wache, um dort einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen. Gegen beide Männer leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren ein.

