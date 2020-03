Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Streit gesucht und zugeschlagen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.3.2020 suchte ein 27-Jähriger gegen 21.50 Uhr nach Angaben von Zeugen Streit in einem Schnellrestaurant an der Beckumer Straße in Ahlen. Der stark alkoholisierte Ennigerloher provozierte einen 20-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Dadurch stürzten beide Personen und der Sendenhorster versuchte weitere Schläge am Boden liegend abzuwehren. Hinzukommende Personen trennten die beiden Personen und man rief die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell