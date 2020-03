Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeuge beobachtete Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.3.2020 beobachtete ein 26-Jähriger einen Sachschadensunfall an der Einmündung K 18/Poggenbrook in Sassenberg. Ein junger Mann fuhr beim Abbiegen gegen ein Verkehrszeichen und gegen ein Werbeschild. Anschließend stiegen sowohl der Fahrer als auch zwei Beifahrer aus und begutachteten den Schaden. Danach fuhren die Beteiligten weiter. Der 26-Jährige informierte die Polizei über den Verkehrsunfall und gab das Kennzeichen des Fahrzeugs an. Mit dieser Information führte die Polizei weitere Ermittlungen durch, die zur Feststellung des 19-jährigen Autofahres aus Sassenberg führten.

