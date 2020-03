Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zahlreiche Autos am Wochenende beschädigt

Warendorf (ots)

In der Nacht von Freitag, den 13.03.2020, auf Samstag, den 14.03.2020, beschädigten bislang unbekannte Täter sechs auf dem Parkdeck am Rathaus geparkte Pkw. Die Unbekannten zerkratzten den Lack, traten Außenspiegel ab und zerstachen mehrere Autoreifen. Weiterhin demolierten sie Leuchtstoffröhren des Parkhauses. Auch in der darauffolgenden Nacht kam es zu Sachbeschädigungen. Die Täter beschädigten drei weitere Fahrzeuge in gleicher Art und Weise. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

