Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Kradfahrerin bei Auffahrunfall schwerverletzt

Warendorf (ots)

Eine 19-jährige Frau aus Sassenberg befuhr mit ihrem Krad die B51 in Fahrtrichtung Münster. In Höhe der Einmündung Eichenweg, mussten zwei PKW, die ebenfalls in Richtung Münster fuhren, verkehrsbedingt abbremsen. Die junge Frau übersah diesem Umstand zu spät und fuhr auf den PKW einer 30-jährigen Frau aus Ostbevern auf. Die Kradfahrerin wurde beim dem Unfall schwerverletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen.

