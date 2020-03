Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelec-Fahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung

Warendorf (ots)

Ohne Fremdeinwirkung stürzte am Samstag, den 14.03.2020, um 08.45 Uhr, eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin an der Kreuzung Kapellenstraße Ecke Straußstraße. Die Ahlenerin beabsichtigte, an der dortigen Fußgängerampel anzuhalten, blieb aber mit der Jacke am Sattel hängen und fiel um. Rettungskräfte brachten die 79-Jährige, die zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell