Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - 1 schwr Verletzte nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am 13.03.20, gegen 16.20 Uhr kam es in Ennigerloh auf der Oelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Ennigerloherin fuhr auf der Oelder Straße in Richtung Oelde. Im Bereich einer Doppelkurve kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 21-jährige lenkt stark gegen und gerät linksseitig von der Fahrbahn ab. Auf dem dort angrenzenden Feld überschlägt sie sich mit ihrem Fahrzeug und kommt ungefähr 10 Meiter abseits der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Ennigerloh aus ihrem Fahrzeug befreit. Sie wurde beim Unfall schwer verletzt und deshalb in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht. Die Ennigerloher Straße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt werden.

