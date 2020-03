Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit Fußgängerin

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13.3.2020 kam es gegen 7.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung August-Kirchner-Straße/Kohlenstraße in Ahlen. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Motorroller die August-Kirchner-Straße in Richtung Schachtstraße. In Höhe der Kohlenstraße betrat eine 13-Jährige die Fahrbahn. Daraufhin vollzog der Ahlener eine Vollbremsung und stürzte. Hierbei kam es offensichtlich zu einem Zusammenstoß mit der Schülerin aus Ahlen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sowohl den 47-Jährigen als auch die Ahlenerin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell