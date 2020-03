Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Heranwachsenden nach Raub vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Die Polizei nahm am Freitag, 13.3.2020 gegen 0.15 Uhr einen Heranwachsenden am Busbahnhof in Beckum vorläufig fest. Der 18-Jährige steht im Verdacht einen Jugendlichen geschlagen und getreten zu haben. Danach hat er die Kleidung des 15-Jährigen durchsucht und ihm seine Uhr abgenommen. Diese fanden die Einsatzkräfte bei dem Tatverdächtigen und gaben sie dem Jugendlichen zurück. Der 15-Jährige wurde in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Da die polizeilichen Maßnahmen gegen den 18-Jährigen noch nicht abgeschlossen sind, befindet sich der Beckumer noch im Gewahrsam der Polizei.

