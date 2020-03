Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 12.3.2020 verletzte sich eine Autofahrerin gegen 21.20 Uhr bei einem Alleinunfall leicht. Die Ahlenerin befuhr mit ihrem Auto die L 811 von Telgte in Richtung Everswinkel. Als sie ein Tier am rechten Fahrbahnrand sah, wich sie weit nach links aus. Die 26-Jährige lenkte daraufhin gegen. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und auf den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und blieb auf der Seite auf dem Grünstreifen liegen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der Ahlenerin wurde abgeschleppt und die L 811 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

