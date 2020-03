Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Ladendiebstahl gegen Schaufensterscheibe getreten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.3.2020 beobachtete eine Beckumerin gegen 12.50 Uhr, wie ein junger Mann gegen eine Schaufensterscheibe eines Drogeriemarktes an der Lange Straße in Oelde trat. Die 33-Jährige informierte die Mitarbeiterinnen des Geschäfts. Aufgrund der Beschreibung und der Beobachtung einer Angestellten, ergibt sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen. Dieser soll zuvor in dem Markt bei einem Ladendiebstahl erwischt worden sein.

