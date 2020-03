Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Einbruch in Wohnhaus - Verdächtige am Morgen beobachtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.3.2020 brachen unbekannte Personen zwischen 8.05 Uhr und 17.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Haarbachstraße in Ahlen-Vorhelm ein. Ob der oder die Täter etwas stahlen ist unbekannt.

Am Vormittag beobachtete eine Nachbarin auf dem Grundstück zwei männliche Personen, etwa 30 bis 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der beiden hatte eine dickliche Figur und ein rundes Gesicht. Dieser Mann trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift im Rückenbereich.

Wer hat diese Personen am Vormittag in Vorhelm gesehen? Wer kann Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie bitte sofort die Polizei über den Notruf 110.

