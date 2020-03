Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Sassenberg. Unverantwortliche Entsorgung von Medikamenten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 8.03.2020 stellten Spaziergänger zwei Kinder (10 und 9 Jahre) an einem öffentlichen Mülleimer an dem Verbindungsweg zwischen Lange Wieske und Josef-Winckler-Straße in Sassenberg fest.

Auf Nachfrage teilten die Kinder mit, dass sie beim Spielen eine Vielzahl von Medikamenten in dem Mülleimer gefunden hätten. In dem Mülleimer befanden sich über 10 Blister, 4 Salbentuben und ein Aerosolspray. Dabei handelt es sich teilweise um Schilddrüsenmedikamente, Neuroleptika, Blutdrucksenker, Schmerzmittel, Kortisonpräparate und Medikamente zur Unterdrückung der Immunabwehr, die in diesem Monat ablaufen.

Auch wenn in diesem Fall keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit der Entsorgung vorliegt, so ist es unverantwortlich Medikamente in öffentlichen Mülleimern zu entsorgen. Inbesondere weil Kinder so darauf Zugriff erhalten können.

Medikamente sind im Hausmüll oder bei Recyclinghöfen zu entsorgen. Die Entworgung über eine Apotheke liegt in deren freiwilligen Ermessen. https://arzneimittelentsorgung.de/home/#map/Nordrhein-Westfalen/M%C3%BCnster/Warendorf

