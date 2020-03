Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrerin stürzte bei Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Montag, 9.3.2020, 15.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Am Landhagen in Oelde. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von einem Firmengelände auf die Straße. Hierbei stieß sie mit dem Pkw eines 57-Jährigen aus Gütersloh zusammen, der auf der Straße Am Landhagen unterwegs war. Die Oelderin fuhr gegen den Pkw, stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

