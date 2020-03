Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit Sachschaden führte zu Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Montag, 9.3.2020 ereignete sich gegen 6.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreiverkehr Dolberger Straße/August-Kirchner-Straße/Im Pattenmeicheln. Eine 22-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von der Straße Im Pattenmeicheln in den Kreisverkehr ein. Als die Ahlenerin die Dolberger Straße passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen, als dieser ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden von etwa 1.200 Euro gesamt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Hammer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,32 Promille, so dass dem 56-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

