POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Volvo gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Sonntag, 8.3.2020, 20.00 Uhr und Montag, 9.3.2020, 14.45 Uhr einen schwarzen Pkw der Marke Volvo, V 70, der auf der Klosterstraße in Ahlen stand. Das Auto hat das amtliche Kennzeichen WAF-RH 775. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

