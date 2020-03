Polizei Warendorf

POL-WAF: Westkirchen-Ostenfelde. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am Montag, 09.03.2020, um 17.45 Uhr, ereignete sich auf der L793, zwischen Westkirchen und Ostenfelde, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 29-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die L793 von Westkirchen in Richtung Ostenfelde. Zeitgleich befuhr ein 70-jähriger Pkw-Führer aus Ennigerloh die Straße in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die L793 war für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000,- Euro.

